Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - Rückenwind von der Wall Street

Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien lassen am Freitag auch am Schweizer Aktienmarkt die Kurse steigen. Am Tag nach einem Feiertag und vor dem Wochenenden dürfte das Geschäft aber nicht sehr aktiv verlaufen, heisst es am Markt. "Viele Marktteilnehmer dürften eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben", sagt ein Händler. Möglicherweise könnten die am Nachmittag aus den USA erwarteten Konjunkturzahlen noch Akzente setzen könnten, sei daher eher ungewiss.