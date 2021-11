Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - SMI bleibt auf Rekordkurs

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas höher. Positive Auslandsvorgaben hielten den Markt auf Rekordkurs, heisst es. Damit steuert der SMI auf die siebte Woche mit einem Gewinn zu. Ob das am Vortag erreichte Rekordhoch bereits wieder getestet werde, müsse sich zeigen. Dabei könnte auch der kleine Verfallstermin an der Eurex das Geschehen mitbeeinflussen.