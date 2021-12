Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - Vifor Pharma nach Übernahmeangebot im Hoch

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag im frühen Geschäft zu. Damit kommt es zu einer Gegenbewegung auf die Verluste des Vortages und der SMI erobert die Marke von 12'600 zumindest vorübergehend zurück. Auffällig sind insbesondere Vifor Pharma nach einem Übernahmeangebot aus Australien. Die Avancen des Gesamtmarktes gehen einher mit der Spannung an den Märkten im Vorfeld der verschiedenen Notenbanksitzungen dieser Woche. Nach dem Fed am Mittwoch, werden am Donnerstag auch die EZB, die Bank of England sowie die SNB ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben.