Aktien Schweiz Eröffnung: Festerer Start auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Der Leitindex SMI knüpft damit an die Erholungsbewegung an, die ihm in der vergangenen Woche letztlich zu einem Plus von 1,7 Prozent verholfen hat. Die Stimmungslage mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ist derzeit etwas gemischt. Sorgen bereiten den Investoren ein russischer Raketenangriff auf einen Militärübungsplatz nahe der Nato-Grenze sowie Berichte über einen Einsatz von Phosphorbomben. Einen leisen Hoffnungsschimmer gibt es durch neu angesetzte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Auf die grossen Risiken für die globale Konjunktur durch den Ukraine-Krieg verweist aktuell das Seco. Das Staatssekretariat für Wirtschaft hat entsprechend auch die BIP-Prognose für die Schweiz im laufenden Jahr etwas nach unten revidiert.