Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich - Anstieg setzt sich fort

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe angespannt und fragil, heisst es denn auch in einer Einschätzung der allgemeinen Lage der Zürcher Kantonalbank. Die Unsicherheiten über den weiteren Gang der Konjunktur und der Inflation sei weiterhin enorm hoch. Der Blick der Finanzmärkte richte sich deshalb diese Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am kommenden Donnerstag Turnus gemäss tagt. Die Notenbank hatte angekündigt, die Leitzinsen im Euroraum zunächst um jeweils 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Der jetzige Schritt wäre der erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,43 Prozent höher bei 11'028,92 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,67 Prozent auf 1688,32 und der breite SPI 0,47 Prozent auf 14'228,20 Punkte. Im SLI kommen auf 25 Gewinner 5 Verlierer.

An der Spitze der Blue Chips liegen mit CS und Julius Bär (je +3,1%) derzeit zwei Finanzwerte. Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und gesunkene mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Uni Michigan hätten die Risikofreude der Anleger zumindest für den Moment wiederbelebt, heisst es dazu unter anderem in Marktkreisen. Auch UBS (+2,3%) werden gesucht.

Weit vorne im Feld liegen auch AMS Osram (+2,1%) sowie die beiden Luxusgütertitel Richemont (+2,6%) und Swatch (+2,5%), welche beide Ende vergangener Woche Zahlen vorgelegt hatten. Goldman Sachs hat in der Folge das Rating "Buy" für Richemont bekräftigt, bei einem leicht erhöhten Kursziel. Für Swatch hat Bernstein ebenfalls das Kursziel etwas nach oben revidiert und dabei die Empfehlung "Outperform" bekräftigt.

Holcim (+1,1%) bewegen sich im vorderen Mittelfeld. Der Baustoffhersteller hat Investitionen in unbekannter Höhe aus dem Innovationsfonds der EU erhalten. Diese fliessen in Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung in Deutschland und Polen.

Zur kleinen Schar der Verlierer gehören die defensiven Roche (-0,4%) und Novartis (-0,3%), welche damit eine bessere Performance des Gesamtmarktes verhindern.

cf/ra

(AWP)