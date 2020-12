Aktien Schweiz Eröffnung: Freundliche Tendenz am Verfallstag

Der grosse Eurex-Verfall scheine ebenfalls eine eher stützende Wirkung zu haben, sagt ein Händler. Am Hexensabbat, wenn jeweils Futures und Optionen auf Indizes und Einzelwerte auslaufen, kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen kommen. Er rechne aber damit, dass es im Verlauf noch zu einer Konsolidierung komme. Der SMI hat in der zu Ende gehenden Woche ein schönes Plus von 1,6 Prozent erreicht. Zudem sei vor dem Wochenende die Risikobereitschaft eher gering und in der kommenden, der letzten Woche vor den Weihnachtsfeiertagen sei der Markt ohnehin sehr ausgedünnt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,08 Prozent höher bei 10'548,92 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, ermässigt sich um 0,01 Prozent auf 1'658,48 Zähler. Der umfassende SPI gewinnt dagegen 0,15 Prozent auf 13'132,77 Punkte zu. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Angeführt werden die Gewinner von Zyklikern wie Kühne + Nagel (+1,6%), Logitech (+1,3%) und Sika (+0,6%). Sika profitieren von einer Ratingänderung. Baader Helvea hat die Empfehlung auf "Add" von "Reduce" hochgestuft. Am Vortag hatte der Kurs bereits 3,4 Prozent gewonnen.

Schwächer sind einmal mehr die volatilen AMS (-1,7%), Temenos (-1,1%) sowie die Finanzwerte Swiss Re (-1,1%), CS (-0,9%) und UBS (-0,8%).

Gewinnmitnahmen belasten Swatch (-0,7%) und Richemont (-0,6%), die beide am Vortag nach unerwartet guten Uhrenexportdaten gestiegen waren.

Am breiten Markt werden Bobst um 1,0 Prozent höher gehandelt. Der Maschinenbauer treibt die Digitalisierung voran und kooperiert mit dem italienischen Laserspezialisten SEI Laser.

pre/tt

(AWP)