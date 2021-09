Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Wochenstart

Nach Einschätzung von Experten schliesst der neueste US-Arbeitsmarktbericht aus, dass die US-Notenbank Fed schon bald ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur verringeren wird. Als Höhepunkt der Woche gilt nun die EZB-Sitzung vom Donnerstag. Anleger sind gespannt, wie es mit den Pandemie-Anleihekäufen (PEPP), die gemäss aktuellem Plan in einem halben Jahr auslaufen, weitergehen wird.

Der SMI notiert um 09.13 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 12'398,13 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, gewinnt 0,44 Prozent auf 2019,20 und der umfassende SPI 0,35 Prozent auf 15'968,00 Zähler.

An einem nachrichtenarmen Tag sind es vor allem Analystenvoten, die etwas Bewegung in den Handel bringen. So hat etwa JP Morgan über Swiss Re (-0,5%) den Daumen gesenkt und die Aktie auf "Neutral" zurückgestuft. Für Swiss Life (+0,4%) und die Zurich (+0,5%) haben die Amerikaner dagegen ein jeweils höheres Kursziel ausgegeben.

Holcim werden um 1,3 Prozent zurückgenommen. Dem Zementkonzern könnte eine hohe Busse in den USA wegen angeblicher Terrorfinanzierung in Syrien drohen, wie die "SonntagsZeitung" mit Verweis auf den Halbjahresbericht des Unternehmens berichtete.

Deutliche Gewinne verbuchen die Aktien der Luxusgüterkonzerne Swatch (+1,5%) und Richemont (+1,2%). Beide Papiere hatten am Freitag nach enttäuschenden Zahlen aus China deutlich an Terrain eingebüsst. Gefragt sind auch Gesundheitswerte wie Straumann (+0,8%) und Sonova (+1,1%).

Die defensiven Schwergewichte Novartis (+0,3%), Roche (+0,4%) und Nestlé (+0,2%) liegen im Markt; die Grossbanken Credit Suisse (+0,8%) und UBS (+0,4%) werden etwas besser nachgefragt.

Im breiten Markt ziehen Dätwyler um 0,6 Prozent an. Die Innerschweizer haben den früher angekündigten Verkauf des Onlinedistributionsgeschäfts nun unter Dach und Fach gebracht.

Sulzer (+1,4%) hat derweil den detaillierten Zeitplan für das Listing der Tochter Medmix bekanntgegeben und Burkhalter (+2,5%) konnte die Anleger mit den Halbjahreszahlen offenbar überzeugen.

Newron steigen um deutliche 4,6 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat eine weitere Studie mit seinem Mittel Evenamide bei Patienten mit Schizophrenie gestartet. Polypeptide steigen um 4,4 Prozent, nachdem Berenberg das Kursziel für den Börsenneuling fast verdoppelt hat.

