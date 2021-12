Aktien Schweiz Eröffnung: Gegenbewegung nach schwachem Vortag

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch im frühen Geschäft in Reaktion auf die deutlichen Verluste des Vortages etwas fester. In Marktkreisen wird im Vorfeld der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank mit einem nervösen Handelstag gerechnet. Darauf deutet auch der zuletzt wieder klar angestiegene Volatilitätsindex VSMI hin. Das Plus des Gesamtmarktes verdankt sich zu einem guten Teil den starken Nestlé. Denn die Stimmung sei trotz der aktuellen Gewinne angesichts der hohen Inflation und der steigenden Omikron-Zahlen etwas angeschlagen, heisst es in Börsenkreisen.