Aktien Schweiz Eröffnung: Im Aufwind vor US-Zinsentscheid - SMI über 12'000

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Mittwoch an die Erholungsbewegung vom Vortag an und tendiert im frühen Handel fester. Dabei erobert der Leitindex SMI die Marke von 12'000 Punkten wieder zurück, unter die er am Montag gestürzt war. Genährt wird der positive Trend laut Händlern von den Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street nach einem Schlussspurt einen Grossteil der Verluste aufholen konnte. Zudem liefert die laufende Bilanzsaison bisher mehrheitlich positive Impulse.