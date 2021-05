Aktien Schweiz Eröffnung: Inflationssorgen belasten - Tech-Titel unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Dienstag die negativen Vorgaben aus den USA und Asien auf und tendiert im frühen Geschäft schwächer. Zunehmende Inflationssorgen drücken laut Händlern auf die Kurse. Am Vortag waren die US-Inflationserwartungen aufgrund steigender Rohstoffpreise auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen, was vor allem die Technologiebörse Nasdaq deutlich nachgeben liess.