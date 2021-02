Aktien Schweiz Eröffnung: Inflationssorgen setzen Kurse unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt ist sehr schwach in die Sitzung vom Freitag gestartet. Nachdem der SMI unter den aufkommenden Zinsängsten bereits am Vortag klar ins Minus gedreht hat, zeichnet sich auch für die Gesamtwoche ein weiteres Minus ab. Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten ist vor dem Wochenende klar ins Negative gekippt. So hat der Dow Jones am Vortag 1,8 Prozent und der Nasdaq 100 gar 3,6 Prozent eingebüsst, worunter nun auch die hiesigen Tech-Werte leiden. In Asien büsste der Nikkei gar rund 4 Prozent ein.