Aktien Schweiz Eröffnung: Investoren bleiben vor US-Jobdaten an Seitenlinie

Zum Wochenschluss steht der Schweizer Aktienmarkt im Bann der US-Arbeitsmarktdaten, wie die Zurückhaltung der Investoren zeigt. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht und gelten als entscheidend für den kommenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Er könne Anzeichen dafür geben, wie aggressiv das Fed bei der Bekämpfung der Inflation vorgehen werde. So könnte ein starker Arbeitsmarkt gegen eine Rezession sprechen, ein schwächerer würde dagegen die Zinserhöhungserwartungen an die US-Notenbank dämpfen.