Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum Bewegung zum Start in Notenbank-Woche

Am Schweizer Aktienmarkt treten die Kurse zu Wochenstart erst einmal auf der Stelle. In einer Woche, in der sich alle namenhaften Notenbanken über ihren weiteren Kurs äussern werden, rücke die Corona-Lage vorübergehend etwas in den Hintergrund, heisst es am Markt. "Die Börsen stehen vor einer der wohl entscheidendsten Handelswochen des Jahres", heisst es gar in einem Kommentar. Vor allem bei der US-Notenbank Fed warten Anleger gespannt darauf, ob sie über den bereits angekündigten zügigeren Tapering-Kurs hinaus ihren Zinskurs konkretisiert. "Gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank könnte sie die Finanzmärkte kurz vor Jahresende auf einen strafferen geldpolitischen Kurs einschwören."