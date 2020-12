Aktien Schweiz Eröffnung: Knapp gehalten - Schwergewichte stabilisieren

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit etwas festeren Kursen in die Sitzung gestartet, unmittelbar nach Eröffnung aber in den roten Bereich abgerutscht. Dabei stützen die defensiven Schwergewichte, wogegen eine knappe Mehrheit der Aktien tiefer gehandelt wird. Der Konsolidierungstrend der vergangenen Woche setzt sich damit vorerst fort. Zurückhaltung scheint auch zu Beginn der neuen Handelswoche die bevorzugte Losung für die Investoren, ungeachtet starker Vorgaben aus den USA sowie guter Konjunkturzahlen aus Deutschland und China. In China haben die Exporte im vergangenen Monat deutlich stärker zugelegt als prognostiziert. Die dortige Wirtschaft unterstreiche damit auch in der Corona-Krise ihre enorme Zugkraft, mit der sie die Weltwirtschaft bereits aus der Finanzkrise vor über zehn Jahren gezogen habe, hiess es in Marktkreisen dazu.