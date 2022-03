Aktien Schweiz Eröffnung: Knappe Gewinne trotz bremsender Schwergewichte

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit etwas höheren Kursen aufgenommen. Dabei hat der Leitindex SMI das Vorzeichen schon mehr als einmal gewechselt. Die freundlichen Vorgaben der amerikanischen Börsen vom Vorabend werden damit nur bedingt umgesetzt. Immerhin notiert eine Mehrheit der Blue Chips bei insgesamt bescheidenen Veränderungsraten in der Gewinnzone, während der Gesamtmarkt vor allem von den zur Schwäche neigenden Nestlé und Novartis zurückgebunden wird. Die Ankündigung der US-Notenbank, die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation wenn nötig aggressiver anzuheben, als angekündigt, sorgte nur vorübergehend für Verunsicherung. So sieht etwa auch Swissquote eine überschiessende Inflation als das grössere Übel für die Wirtschaft als höhere Zinsen.