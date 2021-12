Aktien Schweiz Eröffnung: Konsolidierung zu Wochenschluss

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit tieferen Kursen in den Handel gestartet. Er zollt damit seiner starken Erholung der vergangenen Tage Tribut. Börsianer sprechen von einem abwartenden Handel. Denn gewartet wird auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Eine zu stark steigende Teuerung würde die Erwartungen für Zinserhöhungen auf der anderen Seite des Atlantiks wieder anheizen, heisst es am Markt.