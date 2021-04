Aktien Schweiz Eröffnung: Konsolidierung zum Wochenschluss

Zwar sei eine Steuererhöhung grundsätzlich erwartet worden, dennoch habe der Bericht die Anleger am Vorabend etwas überrascht. Gleichzeitig sei der Bericht über das Steuervorhaben auch eine willkommene Gelegenheit für eine Konsolidierung der hohen Bewertungen am Markt, heisst es in Marktkreisen. Im weiteren Handelsverlauf stehen vor allem Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Die Einkaufsmanager-Indizes für den April werden in Europa und Deutschland veröffentlicht.

Der SMI gibt gegen 9.15 Uhr 0,20 Prozent nach auf 11'202,81 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,27 Prozent auf 1808,24 und der breite SPI 0,18 Prozent auf 14'411,29 Punkte. Bei den Blue Chips stehen 23 Verlieren vier Gewinner gegenüber. Drei sind unverändert.

Für Gesprächsstoff hat am Morgen der Baustoff-Konzern LafargeHolcim (+0,1%) mit seinen starken Zahlen gesorgt. Dem Unternehmen ist es gelungen, im ersten Quartal 2021 deutlich besser als erwartet abzuschneiden. Analysten überschlagen sich denn auch mit ihren Lobeshymnen.

Mit SGS (+0,5%), Kühne+Nagel und Logitech (beide +0,1%) sind noch weitere Zykliker gefragt. Sowohl Logitech als auch Kühne+Nagel werden in der kommenden Woche Zahlen vorlegen.

Dem stehen erneute Verluste bei den Aktien der CS (-1,8%) gegenüber, die damit an die schwache Vortagestendenz anknüpfen. Die Grossbank hat am Vortag mit ihren Zahlen enttäuscht. Branchenkollege UBS (-1,0%) tendieren ebenfalls schwächer.

Die drei Schwergewichte präsentieren sich hingegen eher uneinheitlich. Nestlé (unverändert) pendeln zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Novartis und Roche (beide -0,2%) fallen mit dem Markt.

hr/ra

(AWP)