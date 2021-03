Aktien Schweiz Eröffnung: Kräftige Erholung nach Entspannung an Anleihemärkten

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Montag einen rasanten Start in die Sitzung hin und legt im frühen Geschäft markant zu. Damit startet der Leitindex SMI nach den Verlusten vom Donnerstag und vor allem Freitag einen Erholungsversuch und befindet sich damit in guter Gesellschaft anderer europäischer Börsenplätze. Auch die Vorgaben aus Asien sind zum Wochenbeginn klar positiv. Gestützt wird das allgemeine Sentiment von einer Entspannung an den Bondmärkten.