Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht freundliche Tendenz setzt sich fort

Während die Aktienkurse weiter steigen, senden die Anleihenmärkte aktuell wiederholt das Signal aus, dass die US-Wirtschaft an der Schwelle zu einem Abschwung steht, kommentiert ein Händler. So ist es bei den Renditen auf US-Staatsanleihen erstmals seit 2006 zu einer Umkehr der Zinskurve gekommen, bei der die Renditen für fünfjährige Staatsanleihen über denen der 30-jährigen liegen. Dies wird als Warnsignal für eine mögliche Rezession gesehen. Entsprechend stünden Konjunkturdaten nun auch wieder stärker im Mittelpunkt. In Deutschland etwa ist das GFK-Konsumklima noch etwas stärker gefallen als erwartet. In den USA stehen am Nachmittag ebenfalls Stimmungsdaten zum Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr 0,58 Prozent hinzu auf 12'226,46 Punkte. Beim SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, geht es um 0,90 Prozent auf 1934,49 Punkte aufwärts, und der breite SPI gewinnt 0,61 Prozent auf 15'623,77 Zähler. Im SLI stehen 25 Gewinnern fünf Verlierer gegenüber.

Spitzenreiter sind im frühen Handel Sonova (+3,8%), nachdem der Hörgerätespezialist ein im letzten Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen und gleichzeitig ein neues Programm mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren angekündigt hat. Adecco (+2,4%) sind am Investorentag und nach bestätigten Mittelfristzielen gesucht.

Am Ende der Kurstafel sacken Kühne+Nagel um 2,3 Prozent ab, nachdem die Experten der Deutschen Bank die Daumen für den Logistiker gesenkt und Rating und Kursziel gekappt haben.

hr/ra

(AWP)