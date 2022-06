Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht höher - Zinssorgen halten aber an

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Die Inflations- und Zinssorgen hielten an und verunsicherten die Anleger weiter, heisst es am Markt. Zudem seien die Vorgaben aus den USA und Teilen Fernosts verhalten. Die Experten der Credit Suisse beschreiben die Marktstimmung als fragil. Der unerwartet starke Anstieg der Schweizer Jahresteuerung auf im Mai 2,9 von 2,5 Prozent im April könnte auch hierzulande die Zinserhöhungserwartungen schüren, sagt ein Händler.