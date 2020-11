Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben im frühen Handel

Nachdem der US-Konzern Pfizer mit Aussagen über die Wirksamkeit seines Impfstoffs in den letzten Tagen einen Hoffnungsschub lieferte, kündigte nun der Lonza-Partner Moderna an, die Daten zu seinem Impfstoffkandidaten ebenfalls zeitnah präsentieren zu wollen. Sollten diese auch positiv ausfallen, dürfte die Erholung an den Märkte anhalten. Gleichzeitig gehen Börsianer davon aus, dass der Handel auch weiterhin von der Neuausrichtung der Portfolios hin zu Gewinnern einer Normalisierung nach der Pandemie geprägt sein dürfte.

Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 0,21 Prozent auf 10'509,94 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, fällt um 0,17 Prozent auf 1'641,02 Punkte und der umfassende SPI um 0,14 Prozent auf 13'037,45 Punkte. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer nahezu die Waage.

Dabei profitieren vor allem Technologiewerte wie Logitech (+1,4%), AMS (+1,1%) und Temenos (+0,4%) von starken US-Vorgaben der Nasdaq-Börse. Der Hersteller von Computermäusen, Logitech, hatte zu Beginn der Woche mit zweistelligen Einbussen besonders deutlich unter der Sektor-Rotation gelitten. Die Aussicht auf einen Impfstoff hatte in den letzten Tagen dazu geführt, dass sich Investoren vor allem von jenen Werten getrennt haben, die von einem verstärkten Trend zum Home-Office profitiert hatten.

Kursgewinne verzeichnen auch Zurich (+1,5%) nach Aussagen zum Geschäftsverlauf. Der Zwischenbericht für die ersten neun Monate wird positiv aufgenommen. Immerhin liege der Versicherer bei den Prämieneinnahmen im Nichtleben-Geschäft als auch bei der viel beachteten Z-ECM-Quote über den jeweiligen Analystenerwartungen, heisst es.

Derweil fallen Alcon als Schlusslicht unter den Blue Chips um 1,9 Prozent zurück. Die Aktien waren am Vortag nach der Zahlenvorlage gesucht gewesen.

hr/ys

(AWP)