Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben zu Handelsstart

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit etwas tieferen Notierungen in den regulären Handel gestartet. Der hiesige Aktienmarkt vermag an die guten Vorgaben der US-Aktien vom Vorabend anzuknüpfen. Vor allem Technologiewerte waren gefragt. In Asien kam es jedoch bereits wieder zu Gewinnmitnahmen.