Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Konsolidierung zur Wochenmitte

Inverstoren lassen es am Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte etwas ruhiger angehen. Nach dem bisher sehr freundlichen Lauf in dieser Woche stünden die Zeichen auf Konsolidierung auf erhöhtem Niveau, heisst es in einem Kommentar. "Am Vortag sind schon zu viele Vorschusslorbeeren vergeben worden an das Ukraine-Russland-Treffen in der Türkei", meinte ein Händler. Gespräche seien zwar gut, aber dass die Börsen schon wieder auf Vorkriegsniveau notierten, spiegle nicht die aktuelle Risikolage wider. Dazu hänge als Damoklesschwert über den Märkten die russische Forderung nach der Zahlung von Öl und Gas in Rubel. Hier drohe das nächste Kräftemessen. "Zwischenerholungen sind möglich, ändern aber nichts am Trend", sagen Börsianer.