Aktien Schweiz Eröffnung: Neue Virusvariante drückt auf Stimmung und Kurse

Die Schweizer Börse tritt zum Beginn der durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Woche den Rückzug an. Die Anleger ziehen sich wegen der Nachrichten über eine ansteckendere Mutation des Coronavirus in Grossbritannien aus dem Markt zurück. Mit der neuen Virus-Variante steige die Gefahr, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder verstärkt eingeschränkt werden könnten. Zudem steht die Einigung im Brexit-Handelsdeal noch immer aus. "Eine Weihnachtsbescherung an der Börse sieht anders aus", sagt ein Händler.