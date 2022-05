Aktien Schweiz Eröffnung: Schwacher Start - Warten auf US-Zinsentscheidung

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag schwächer in den Monat Mai. Den negativen Vorgaben aus den USA könne sich die Schweiz nicht ganz entziehen, heisst es am Markt. Die Abschläge halten sich aber im Verglich zu denen an der Wall Street in Grenzen. Die Stimmung sei nervös und vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch verhielten sich die Anleger vorsichtig, heisst es weiter. Daher sei es für die Anleger wohl passend zum Monatsbeginn, dem Motto "sell in May and go away" zu folgen.