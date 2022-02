Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer vor EZB - Ergebnisse belasten

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft nach. Belastet wird der Markt von enttäuschenden Firmenabschlüssen aus dem In- und Ausland und deutlich nachgebenden US-Aktien-Futures. Zudem halten sich die Anleger vor der am frühen Nachmittag erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück. Nach dem unerwarteten Anstieg der Inflation in der Eurozone gerate die EZB zunehmend unter Druck. Auch wenn keine Zinserhöhung erwartet werde, könnte sie sich doch falkenhafter äussern, heisst es am Markt.