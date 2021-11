Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächer - Warten auf Fed

Im Fokus der Marktteilnehmer steht die heute beginnende Sitzung des Fed, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Dabei dürfte die Notenbank den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden. Das Tapering - also die Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe - dürfte noch in diesem Jahr beginnen und im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein, heisst es am Markt. Zudem gibt es Impulse von Unternehmensergebnissen. So haben unter anderem Adecco und AMS Osram ihre Zahlen veröffentlicht.

Der SMI der Standardwerte notiert um 09.20 Uhr um 0,11 Prozent tiefer mit 12'203,44 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, sinkt um 0,25 Prozent auf 1979,35 und der umfassende SPI um 0,12 Prozent auf 15'725,60 Zähler. 23 SLI-Werte werden zu tieferen und fünf zu höheren Kursen bewertet. Swiss Re und Vifor sind unverändert.

Dabei fallen die Aktien von Adecco (-5,8%) negativ auf. Der Personalvermittler ist im dritten Quartal zwar schnell gewachsen und hat sich damit weiter vom Corona-Einbruch erholt. Doch Analysten hatten noch mehr erwartet. Zudem hat sich Adecco wie gewohnt zurückhaltend über die weiteren Aussichten geäussert.

Auch AMS (-6,1%) kann bei den Aktionären nicht punkten. Dabei hat der Spezialchip- und Sensorenhersteller mehr Umsatz erzielt und deutlich mehr verdient. Bei AMS monieren Analysten die Vorgaben fürs vierte Quartal. Dabei geht das Unternehmen selber von einem sequentiellen Umsatzrückgang und stabilen Margen aus.

Besser schlagen sich die als defensiv taxierten Arzneimittelhersteller Lonza (+0,3%), Vifor (unv.), Roche (+0,4%) und die Medizintechniker Sonova (+0,4%) und Straumann (+0,3%).

Bei den Banken fallen CS (-1,0%) auf. Die Anleger positionierten sich für den Donnerstag, wenn die Bank einerseits ihre Quartalszahlen veröffentlicht und anderseits den Investorentag abhält, heisst es. Am Vortag war die Aktie allerdings auch um 5,6 Prozent gestiegen. Rivalin UBS (-0,4%) sind ebenfalls schwächer.

Aus den hinteren Rängen gewinnen die Aktien des Kompressorenherstellers Burckhardt (+1,1%), des Autozulieferers Schaffner (+2,1%) und des Komponentenherstellers Phoenix Mecano (+4,4%) nach Geschäftszahlen klar an Wert.

pre/kw

(AWP)