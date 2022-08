Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächere Kurse vor US-Inflationszahlen

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel belastet vor negativen Vorgaben schwächer. Vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Nachmittag halten sich die Anleger laut Händler mehrheitlich zurück. Am Markt ist von der berühmten "Ruhe vor dem Sturm" die Rede.