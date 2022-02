Aktien Schweiz Eröffnung: SMI auf Erholungskurs - Sorgen halten an

Am Schweizer Aktienmarkt kommt es nach drei Verlusttagen am Dienstag im frühen Handel zu einer Erholung. Wie weit diese gehen wird, sei aber ziemlich ungewiss, denn die Ukraine-Krise halte die Märkte weiterhin fest im Griff, heisst es am Markt. Obwohl Russland weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert habe und westliche Staaten weiter auf Diplomatie setzten, trauen die Marktteilnehmer der Sache noch nicht so recht. Daher könnten höhere Kurse schnell auch wieder für Verkäufe genützt werden, meinte ein Händler.