Aktien Schweiz Eröffnung: SMI beginnt Handelswoche oberhalb der 12'000er Marke

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit knappen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die beiden Schwergewichte Roche und Nestlé sowie die Wall Street dienen laut Händlern als Stützen für den hiesigen Markt. In den USA hat der breite S&P 500 am Freitag einmal mehr eine Bestmarke gesetzt. Die Sorgen der Investoren um steigende Inflation und Zinsen seien etwas verpufft. Vielmehr setze sich doch wieder die Meinung durch, dass es sich bei der Teuerungsrate um ein vorübergehendes Phänomen handelt, kommentieren Händler.