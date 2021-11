Aktien Schweiz Eröffnung: SMI bewegt sich kaum vom Fleck

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach einem etwas leichteren Start mittlerweile knapp in die Gewinnzone vorgerückt. Laut Händlern ist die Stimmung grundsätzlich weiterhin positiv, auch wenn es derzeit etwas an Dynamik fehle. Dazu habe auch beigetragen, dass in den USA der Kongress am Wochenende nach monatelangem Ringen eines der innenpolitischen Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen hat. Einige Wochen nach dem Senat verabschiedete auch das Repräsentantenhaus ein grosses Investitionsprogramm, mit dem die Infrastruktur von Amerika modernisiert werden soll.