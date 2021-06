Aktien Schweiz Eröffnung: SMI bleibt zum Hexensabbat auf Rekordkurs

Die Schweizer Börse setzt zum Wochenschluss ihren seit Monatsanfang andauernden Aufwärtstrend fort. Ob die Gewinne gehalten oder noch ausgebaut werden können, werde sich zeigen. Denn am grossen Verfalltermin an der Eurex sei alles möglich. Dabei kann es zu heftigen Kursausschlägen und hohen Umsätzen kommen. Zudem sei die Luft für den SMI über 12'000 Punkten sehr dünn geworden. Eine Atempause wäre eigentlich angezeigt, heisst es am Markt.