Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erneut schwächer

Zudem stehen in den USA am kommenden Dienstag die Präsidentschaftswahlen auf der Agenda. Mit Ergebnissen sei dann ab Mittwoch zu rechnen. Bis dahin dürften sich Investoren zurückhalten, meint ein Händler. In diesem Umfeld würden sich Anleger eher auf die Berichtssaison konzentrieren, womit es vor allem bei Einzelwerten zu stärkeren Ausschlägen kommen könnte. Auf Konjunkturseite stehen die BIP-Daten zum dritten Quartal im Mittelpunkt. Bereits am Vortag hatten die USA mit einer starken Erholung überrascht. Am heutigen Freitag stehen Daten aus Europa an.

Der SMI verliert gegen 9.10 Uhr 0,59 Prozent auf 9'499,70 Punkte. Der SLI, der die 30 wichtigsten Werte umfasst, fällt um 0,55 Prozent auf 1'464,38 und der umfassende SPI um 0,56 Prozent auf 11'883,93 Zähler. Unter den 30 SLI-Werten stehen 25 Verlierern vier Gewinner gegenüber. LafargeHolcim sind unverändert.

Zu diesen wenigen Gewinnern zählen auch die Aktien der Swiss Re (+1,9%). Der Rückversicherer hat in den ersten neun Monaten 2020 zwar einen Verlust geschrieben allerdings fiel dieser nicht so hoch aus, wie von einigen Analysten befürchtet. Vor allem der Gewinn im dritten Quartal wird als positive Überraschung gesehen.

Auch LafargeHolcim (unv.) stemmen sich nach Zahlen gegen den Markttrend. Der Baustoffkonzern habe sich deutlich besser als erwartet geschlagen, ist in den ersten Kommentaren zu lesen.

Dagegen werden Clariant (-3,6%) ans Index-Ende durchgereicht. Nach durchwachsenen Zahlen am Vortag folgen nun zurückhaltende Analystenkommentare.

hr/kw

(AWP)