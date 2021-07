Aktien Schweiz Eröffnung: SMI flirtet erneut mit 12'000er Marke

Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse im frühen Handel am Mittwoch mehrheitlich nach oben. Händler sprechen dennoch von einer steigenden Nervosität, die gleichzeitig die Risikobereitschaft der Investoren begrenze. Dies hat sich auch an den vorangegangenen beiden Handelstagen gezeigt, an denen der Leitindex SMI jeweils nahezu unverändert aus dem Handel gegangen ist. Belastungsfaktoren wie die Turbulenzen am Ölmarkt, die sich ausbreitende Delta-Variante des Corona-Virus, aber auch die anhaltende Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik machten Gewinnmitnahmen nach der monatelangen Rally an den Aktienmärkten durchaus attraktiv, kommentiert ein Händler.