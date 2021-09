Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt erneut nach

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit satten Abgaben in den Handel gestartet, nachdem die vorbörslichen Indikationen noch einen gehaltenen Start angezeigt hatten. Der SMI knüpft damit an die Entwicklung vom Vortag an und ist auch europaweit in guter Gesellschaft. Händler verweisen auf Delta-Konjunktur-Sorgen und das generell hohe Kursniveau. Die höhere Nervosität zeigt sich auch am "Angstbarometer" VSMI, das um über 10 Prozent anzieht.