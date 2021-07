Aktien Schweiz Eröffnung: SMI gibt erst einmal weiter nach

Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse am Donnerstag im frühen Handel mehrheitlich abwärts. Generell sei am Markt eine gewisse Vorsicht zu spüren, meinen Händler. Nach wie vor seien Inflationsängste und die Sorge um die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die grössten Stimmungsdämpfer. Dabei konnte der US-Notenbankchef Jerome Powell die Investoren am gestrigen Mittwoch etwas beruhigen. Er sagte die Wirtschaft habe zwar Fortschritte gemacht, bis zu einer ausreichenden Erholung sei der Weg aber noch sehr weit.