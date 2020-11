Aktien Schweiz Eröffnung: SMI hält sich leicht im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt kommt auch am Donnerstag nicht recht in Schwung. Dabei bekommt der Leitindex SMI kaum Impulse von den Übersee-Börsen. Denn wegen Thanksgiving in den USA ist die Börse dort geschlossen. Daher rechnen die meisten Marktteilnehmer auch hierzulande und in Europa mit einem ruhigen Handel bei geringen Umsätzen.