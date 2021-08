Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Plus und über 12'500 Punkten

So knüpfte der Dow Jones Industrial nach der schwachen Vorwoche an die Erholungsbewegung vom Freitag an, die Nasdaq markierte sogar ein neues Allzeithoch. Gleichwohl würden sich viele Investoren heute und in den kommenden Tagen zurückhalten, meinen Händler. Denn am Freitag wird sich Fed-Chef Jerome Powell am Notenbankertreffen in Jackson Hole zum geldpolitischen Kurs äussern. Am Berichtstag selber stehen keine wichtigen Konjunkturzahlen auf der Agenda.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr um 0,34 Prozent höher auf 12'518,77 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,38 Prozent auf 2030,12 und der breite SPI 0,28 Prozent auf 16'034,10 Zähler. 25 der 30 SLI-Werte legen zu.

Angeführt wird das Gewinnerfeld bei den Blue Chips wie schon am Vortag von Richemont (+2,1%), die sich damit weiter vom zweistelligen Kurseinbruch der Vorwoche erholen. Ähnlich ist die Entwicklung bei Swatch (+1,2%).

Gefragt ist wegen der positiven "Nasdaq-Vorgaben" erneut auch Technologie, wie die Gewinne bei AMS (+1,6%) und Logitech (+1,4%) zeigen.

Auf der anderen Seite haben sich Novartis (-0,5%) bei den wenigen Verlierern eingereiht und hemmen damit wegen ihres Gewichts auch den Aufwärtstrend im SMI. Auslöser für die Abgaben ist ein Misserfolg in der sogenannten Belinda-Studie, in der die Verwendung des Wirkstoffs Kymriah bei aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom untersucht wurde.

Am breiten Markt richtet sich der Fokus auf Unternehmen, die Resultate vorgelegt haben. Applaus erhalten Vetropack (+1,9%), Von Roll (+1,5%), der Flughafen Zürich (+0,6%), Arbonia und Bossard (je +0,2%), weniger gut kommen die Zahlen der LLB (-0,4%) an.

rw/uh

(AWP)