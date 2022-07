Aktien Schweiz Eröffnung: SMI kommt zum Wochenschluss etwas zurück

Dem Schweizer Aktienmarkt geht zum Wochenschluss die Puste aus. Der SMI startet denn auch mit Abschlägen in den Börsentag. Auf Wochensicht steuert er aber immer noch auf ein Plus zu. Und dies in einer Woche, die geprägt war von "Geld- und Geopolitik und einer sich daraus ableitenden Konjunkturentwicklung, die mehr und mehr auch in den Unternehmensgewinnen ankommt", fasst ein Experte die bisherige Woche zusammen.