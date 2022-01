Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit Abgaben im frühen Handel - Nestlé belasten

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zur Wochenmitte an die leichten Abgaben vom Vortag an und startet im Minus. Klare Abgaben beim Schwergewicht Nestlé lasten auch auf dem Gesamtmarkt. Am Vortag waren es vor allem Kursverluste in der Pharmabranche, die den Gesamtmarkt zurückgehalten hatten. Dennoch werden Händler nicht müde zu betonen, dass die Stimmung am Markt weiterhin recht gut sei. "Die Omikron-Variante scheint an Schrecken verloren zu haben", kommentiert ein Händler. Zwar seien in einigen Staaten die Infektionszahlen zuletzt sprunghaft gestiegen, im Augenblick werde dem mutierten Virus aufgrund der aktuellen Datenlage ein milder Krankheitsverlauf unterstellt. "Die Angst davor, dass die Konjunktur Schaden nehmen wird, ist geschwunden."