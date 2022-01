Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit Auftaktverlusten Richtung Wochenminus

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht zum Wochenschluss deutliche Abgaben. Schwache Vorgaben aus Übersee schwappen auch auf den Schweizer Markt und Europa über. Die Unsicherheit an den Märkten bleibe nach wie vor deutlich zu spüren, heisst es. Die anhaltenden Zinsängste sorgten erneut für die negative Stimmung. "Die Anleger agieren aufgrund der Zinssorgen und der schwelenden Ukraine-Krise vorsichtig", heisst es in einem Kommentar. Generell seien sie hin und her gerissen. "Einerseits besteht die Gefahr, dass die Notenbanken angesichts der hohen Inflationsraten zu einem restriktiveren Kurs gezwungen sind. Andererseits würde damit die Inflationsgefahr mittelfristig verringert", heisst es zusammenfassend in einem Kommentar.