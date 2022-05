Aktien Schweiz Eröffnung: SMI mit klaren Auftaktgewinnen

Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Donnerstag im frühen Handel zunächst deutlich an. Rückenwind erhalten sie durch die US-Notenbank, die am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 50 Basispunkte angehoben hat. "Einige Anleger bezeichneten die Sitzung des Fed als die wichtigste seit über 20 Jahren", kommentiert ein Händler. Immerhin war es die erste Zinserhöhung in dieser Grössenordnung seit 2000. Es war aber auch das erste Mal seit 16 Jahren, dass die Behörden die Kreditkosten auf zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen angehoben haben. Gleichzeitig stellte Fed-Chef Jerome Powell klar, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkte gegenwärtig nicht erwogen würden.