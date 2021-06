Aktien Schweiz Eröffnung: SMI nimmt Kurs auf 11'900 Punkte

Die Schweizer Börse setzt zum Start in die neue Handelswoche ihre positive Tendenz der letzten zwei Wochen fort. Der Leitindex SMI erklimmt auch gleich in den ersten Minuten eine weitere Bestmarke. Die Stimmung an den Börsen sei gut, heisst es im Handel. Allerdings dürften sich die Investoren in den kommenden Tagen auch nicht allzu weit aus dem Fenster wagen. Immerhin stehen in dieser Woche mit dem Fed und der SNB gleich zwei Notenbanken mit Entscheidungen auf der Agenda. Wichtigster Termin der Woche sei aber der grosse Verfall an den Terminbörsen am Freitag.