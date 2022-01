Aktien Schweiz Eröffnung: SMI profitiert von Schnäppchenjägern

Nach den deutlichen Verlusten der letzten Handelstage vollführt der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine klare Gegenbewegung. Gegenüber dem Rekordhoch gleich zum Jahresstart hatte der Leitindex SMI bis zum gestrigen Montag rund 400 Punkte abgegeben. Das rufe mittlerweile die Schnäppchenjäger aus der Deckung, heisst es im Handel. Sie seien bereits am Vorabend an der Wall Street aktiv gewesen und hätten dafür gesorgt, dass die Verluste dort eingedämmt wurden.