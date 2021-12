Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Aufwärtstrend fort

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an die positive Tendenz der Vortage an und legt im frühen Geschäft leicht zu. Die Vorgaben aus den USA und Teilen Asiens seien positiv, heisst es am Markt. Doch nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage würde eine Atempause im Verlauf des Tages nicht überraschen, heisst es am Markt.