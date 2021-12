Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt erneut zur Stabilisierung an

Der Schweizer Aktienmarkt verbucht zum Start in den letzten Monat 2021 leichte Kursgewinne. Damit unternehmen Investoren den zweiten Erholungsversuch in dieser Woche. Nach einem freundlichen Wochenauftakt war es am gestrigen Dienstag wegen erneut aufgeflammter Sorgen um die Entwicklung des Coronavirus zu einem weiteren Ausverkauf gekommen. Händler hatten zuletzt mehrfach erklärt, dass in den nächsten Tagen eine erhöhte Volatilität an den Märkten zu erwarten sei. Immerhin habe die Omikron-Variante des Coronavirus speziell die Märkte in Europa zu einem Zeitpunkt getroffen, an dem sie noch mit der Delta-Variante zu kämpfen hätten.