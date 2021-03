Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt mit leichten Gewinnen Erholung fort

Als Stütze sehen Börsianer auch die jüngsten Konjunkturdaten aus Australien und China, die für eine tendenziell gute Stimmung sorgten. Die Entwicklung in Australien zeige, wie stark sich die Wirtschaft nach dem Lockdown entwickeln könne, so ein Händler. Darüber hinaus hat sich die Lage an den Anleihenmärkten zuletzt etwas beruhigt. So hatte die Fed-Gouverneurin Lael Brainard angedeutet, die jüngsten Turbulenzen an den Anleihenmärkten dürften eine Wende in der Geldpolitik eher noch verzögern.

Der SMI legt gegen 09.25 Uhr um 0,25 Prozent zu auf 10'843,88 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,33 Prozent auf 1'753,54 Punkte und der umfassende SPI 0,35 Prozent auf 13'527,56 Punkte. Im SLI stehen 19 Gewinnern 11 Verlierer gegenüber.

Bei den Blue Chips richtet sich das Augenmerk der Anleger auf Kühne+Nagel (+3,7%). Der Logistikkonzern hat im Coronajahr 2020 zwar einigen Gegenwind gespürt, aber in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Erholung der Geschäfte erfahren. Händler sprechen von Anschlusskäufen.

Die Kursgewinne von Julius Bär (+2,1%) oder auch Richemont (+1,0%) stehen im Zusammenhang mit positiven Analystenkommentaren. Laut Händlern hat HSBC Julius Bär hochgestuft, während die Experten von JPMorgan das Rating für Richemont erhöht haben.

Dem stehen Verluste von 1,4 Prozent bei Logitech und 0,8 Prozent bei Temenos gegenüber.

Das Hauptgeschehen findet aber in den hinteren Reihen statt. Nach Zahlen oder sonstigen News sind dort Georg Fischer (+5,8%), Bossard (+5,0%), Bucher (+3,9%), Cicor (+3,8%) und Autoneum (+2,1%) gesucht.

Implenia (-5,8%) und Swiss Steel (-4,5%) fallen nach Bilanzvorlagen zurück.

