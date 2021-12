Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt Rekordlauf fort

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Montag nach einem schwächeren Start im frühen Geschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Dabei erreicht der Leitindex gar ein neues Rekordhoch. Richtungsweisende Impulse sind aber nur dünn gesät. Etliche Anleger und Händler seien in der Altjahreswoche abwesend, heisst es am Markt. Zudem bleibt die Börse in London am Montag und Dienstag feiertagsbedingt geschlossen.