Aktien Schweiz Eröffnung: SMI setzt zu Erholung an - Richemont unter Druck

Die Schweizer Aktienbörse setzt zum Wochenschluss zu einer Erholung an. Nach den jüngsten heftigen Verkaufswellen sei eine technische Gegenbewegung überfällig gewesen, heisst es am Markt. Dass damit auch gleich die negative Wochenbilanz noch ausgeglichen werden könne, sei aber kaum zu erwarten. Möglicherweise könnte auch der kleine Verfall an der Terminbörse Eurex dem Markt noch etwas Unterstützung geben.