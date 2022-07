Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet deutlich tiefer

Zur Wochenmitte legt der Schweizer Aktienmarkt im frühen Handel den Rückwärtsgang ein. Vor dem wichtigsten Datensatz in dieser Woche dürften sich Anleger zunächst an der Seitenlinie aufhalten, heisst es einstimmig von Händlerseite. Am Nachmittag werden in den USA die jüngsten Inflationsdaten veröffentlicht. "Schon marginal höhere Werte dürften die Renditen wieder nach oben treiben und die Aussicht auf eine scharfe Inflationsbekämpfung der US-Notenbank untermauern", heisst es in einem Kommentar.